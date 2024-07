Όπως έγινε γνωστό ο τραυματισμός του Πέδρι στην αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γερμανία είναι αρκετά σοβαρός για να αφήσει τον νεαρό μέσο εκτός συνέχειας του EURO 2024.

Άσχημα τα μαντάτα στο «στρατόπεδο» της Ισπανίας αναφορικά με την κατάσταση του Πέδρι. Ο νεαρός μέσος της Μπαρτσελόνα ήταν βασικός για την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε στον προημιτελικό του EURO 2024 κόντρα στη Γερμανία, όμως τραυματίστηκε από μαρκάρισμα του Τόνι Κρόος και στο 7' άφησε τη θέση του στον Ντάνι Όλμο.

Όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία της Ισπανίας ο 21χρονος χαφ τραυματίστηκε στον έσω πλάγιο του αριστερού του γονάτου κάτι που σημαίνει πως το τουρνουά ολοκληρώθηκε από τώρα για αυτόν. Τις επόμενες ώρες ο Πέδρι θα περάσει από περισσότερες εξετάσεις για να αποσαφηνιστεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, με τους Μπλαουγκράνα να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα.

