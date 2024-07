«Παροξυσμός» επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης για την παρουσίαση του Κιλιάν Μπαπέ την ερχόμενη Τρίτη (16/07), με τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα από τους οπαδούς της ομάδας.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Γαλλία για το EURO 2024 και τώρα η προσοχή του είναι στραμμένη στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη νέα σεζόν.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ θα παρουσιαστεί επίσημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» την ερχόμενη Τρίτη (16/07), το οποίο θα είναι και επισήμως κατάμεστο.

Κι αυτό, γιατί οι οπαδοί της Ρεάλ φρόντισαν να... εξαφανίσουν τα εισιτήρια, καθώς πάνω από 85.000 θα δώσουν το «παρών» στη φαντασμαγορική παρουσίαση του Μπαπέ.

Να σημειωθεί, ότι η πλατφόρμα για την πώληση των εισιτηρίων είχε ανοίξει την Παρασκευή (12/07) και αισίως δεν υπάρχει ούτε ένα διαθέσιμο!

OFFICIAL: Kylian Mbappé’s presentation is FULLY SOLD OUT! pic.twitter.com/gG4yTeNfiH