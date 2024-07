Η πώληση της φανέλας του Κιλιάν Μπαπέ ξεπερνά αυτό που η Ρεάλ Μαδρίτης είχε σχεδιάσει εδώ και μήνες!

«Σας παρουσιάζουμε τις επίσημες φανέλες και εμφανίσεις του Κιαλιάν Μπαπέ, τον αγαπημένο σας παίκτη! Περιλαμβάνει τον επίσημο αριθμό και το όνομα του Mbappé στο πίσω μέρος, μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε το σήμα του Champions League ή της La Liga»

Με αυτό το μήνυμα, η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε το σύνθημα εκκίνησης στους οπαδούς της αφού η φανέλα του Γάλλου σταρ με τον αριθμό «9», βγήκε προς πώληση!

Και ήταν τέτοια η απήχη που δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να γεμίσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της «βασίλισσας», σε σημείο που έχει ήδη εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης για την καθυστέρηση που μπορεί να υπάρξει με την παράδοση αυτής της συλλογής.

«Λόγω της τρέχουσας υψηλής ζήτησης, τα προϊόντα αυτής της συλλογής ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστέρηση στην παράδοση έως και 4-6 επιπλέον εβδομάδες , ανεξάρτητα από την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής. Αυτή η καθυστέρηση θα επηρεάσει τόσο τις παραγγελίες αποκλειστικά για τη συλλογή Mbappé όσο και αυτές που συνδυάζουν προϊόντα από τη συλλογή Mbappé με άλλα προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημα », ειδοποίησε η Ρεάλ την πρώτη μέρα που η συλλογή του Γάλλου διεθνούς για τη σεζόν 2024/25 βγήκε προς πώληση.

Όλες οι υπόλοιπες φανέλες παραδίδονται σε 3-4 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή της παραγγελίας τους!

