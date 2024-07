Η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε συνομιλίες με την πλευρά του Νίκο Γουίλιαμς από αυτή την εβδομάδα!

Η Μπαρτσελόνα ξεκινά άμεσα, εντός εβδομάδας, τις προσπάθειες απόκτησης του Νίκο Γουίλιαμς!

Οι «Μπλαουγκράνα» δε χάνουν χρόνο και λίγο μετά την ολοκλήρωση του Euro 2024 και την στέψη της Ισπανίας ως πρωταθλήτριας Ευρώπης, ετοιμάζονται να προσεγγίσουν τον 22χρονο επιθετικό της Αθλέτικ Μπιλμπάο που έλαμψε στα γήπεδα της Γερμανίας.

Είναι σαφές ότι στην Βαρκελώνη ονειρεύονται το δίδυχο της «ρόχα»: Γιαμάλ - Γουίλιαμς και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο εντός εβδομάδας θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και από συλλόγους της Premier League!

🔵🔴 Barcelona are prepared to advance in talks with Nico Williams' camp starting from this week, as salary structure is key factor to move forward.



Hansi Flick has already approved Nico as top target for this summer.



↪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Timing is key as Premier League clubs are also there. pic.twitter.com/udMO4ND6Ou