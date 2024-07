Το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Νίκο Γουίλιαμς επισημοποίησε ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Τζοάν Λαπόρτα.

Ο Νίκο Γουίλιαμς είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που λάμπει στα γήπεδα της Γερμανίας με τη φανέλα της Ισπανίας στο EURO 2024. Ο εξτρέμ της Μπιλμπάο έχει συνδέσει ένα εκρηκτικό δίδυμο μαζί με τον Γιαμίν Γιαμάλ και βγάζει μάτια, όντας ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της «Φούρια Ρόχα».

Αναμενόμενα το ενδιαφέρον για τον 21χρονο εξτρέμ είναι πολύ έντονο. Η Μπαρτσελόνα φέρεται να είναι μια από τις πολλές ομάδες που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Γουίλιαμς. Κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και επίσημα ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Τζοάν Λαπόρτα.

Ο διοικητικός ηγέτης της Μπαρτσελόνα μίλησε στο «Catalunya Radio» και δεν έκρυψε πως ο Γουίλιαμς βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Καταλανών, καθώς τόνισε ότι ο σύλλογος έχει την οικονομική δυνατότητα για να προχωρήσει σε ένα τέτοιο deal. Θυμίζουμε πως η ρήτρα του Γουίλιαμς ανέρχεται κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

«Φυσικά και μου αρέσει πολύ ο Νίκο Γουίλιαμς. Με τα σημερινά δεδομένα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια τέτοια μεταγραφή», δήλωσε ο Λαπόρτα.

🚨🎙️| Joan Laporta about Nico Williams: “Of course I like him, a lot. Today Barca can financially strive for such a signing.” [@CatalunyaRadio] #fcblive pic.twitter.com/VY8nUEmeb6