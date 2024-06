Τη στιγμή που δεν έχει αποφασιστεί το αν θα παραχωρηθεί ή όχι σε κάποια ομάδα που θα φέρει... λεφτά στα ταμεία της Μπαρτσελόνα, ο Φλικ στηρίζει πολλά πάνω στον Ραφίνια.

Ο Χάνσι Φλικ αποτελεί σημαντικό μέρος στα πλάνα του Χάνσι Φλικ για το πώς θέλει να παρουσιάσει τη δικιά του Μπαρτσελόνα.

Για τον παίκτη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και οι περιπτώσεις όπου στο τέλος το χρήμα έχει νικήσει δεν είναι λίγες. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση για το μέλλον του 27χρονου μεσοεπιθετικού, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2027.

Θυμίζουμε ότι ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός είχε τη χρονιά που μας πέρασε 10 γκολ και 13 ασίστ σε 37 ματς.

