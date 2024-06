Η Ατλέτικο ψάχνει τη «βόμβα» με Άλβαρες - Δυσαρεστημένος ο παίκτης με τον χρόνο συμμετοχής του στη Σίτι

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι και της Εθνικής Αργεντινής είναι το «τρελό» όνειρο της Ατλέτικο σε αυτή τη μεταγραφική αγορά.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο μεταγραφικό παζάρι με την ανακοίνωση του Κιλιάν Μπαπέ, αλλά η Ατλέτικο δεν θέλει να μείνει πίσω: ονειρεύεται τον Χούλιαν Άλβαρες.

Όπως αναφέρει η Marca, οι «Κολτσονέρος» με επικεφαλής τον Ντιέγκο Σιμεόνε έχουν στο... χαρτοφυλάκιό τους τον Αργεντινό επιθετικό που είναι στην ουσία δεύτερη λύση επιθετικά για τους Σίτιζενς του Πεπ Γκουαρδιόλα ελέω Έρλινγκ Χάαλαντ.

Αυτή την στιγμή ο νεαρός -που δεσμεύεται στο «Έτιχαντ» με συμβόλαιο ως το 2028- έχει στόχο τη συμμετοχή του στο προσεχές Κόπα Αμέρικα με την Εθνική Αργεντινής. Μάλιστα συναντήθηκε με τον προπονητή του στην Σίτι και αιτήθηκε να τού δοθεί άδεια να αγωνιστεί με την «Αλμπισελέστε».

🚨 Julián Álvarez chatted with Pep Guardiola in private and made only one request: let him play the Olympic Games with Argentina. 🇦🇷



He argued that Pep doesn't give him the minutes he wants at Manchester City. ⚠️



(Source: @gastonedul) pic.twitter.com/9OPhZUKR6V