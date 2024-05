Μια πρωτοποριακή πρόταση στον Τιάγκο Αλκάνταρα φέρεται να εξετάζει η Μπαρτσελόνα, με τους «μπλαουγκράνα» να βλέπουν με καλό... μάτι την προοπτική της απόκτησης του Ισπανού στον οποίο ωστόσο πέρα από τις αγωνιστικές του αρμοδιότητες θέλουν να του αναθέσουν και ρόλο βοηθού του Χάνσι Φλικ.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ανακοίνωση της συμφωνίας της Μπαρτσελόνα με τον Χάνσι Φλικ. Οι «μπλαουγκράνα» τα έχουν βρει σε όλα με την πλευρά του Γερμανού και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές και να βγουν οι ανακοινώσεις της νέας εποχής στη Βαρκελώνη.

Ήδη φαίνεται μάλιστα πως έχει ξεκινήσει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο Τιάγκο Αλκάνταρα με τον οποίο ο Φλικ συνεργάστηκε στην Μπάγερν φέρεται να είναι ένας από τους στόχους της Μπαρτσελόνα, με την AS ωστόσο να αποκαλύπτει μια πρωτοποριακή πρόταση που μοιάζει να έχει στα σκαριά ο Λαπόρτα.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, η Μπαρτσελόνα προορίζει τον Τιάγκο για παίκτη - βοηθό προπονητή. Η τρομερή συνεργασία που είχε ο Ισπανός με τον Φλικ στην Μπάγερν θεωρείται ότι μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στη γρήγορη προσαρμογή του Γερμανού στην La Liga. Στην Μπαρτσελόνα πιστεύουν ότι μια τέτοια κίνηση θα βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό τον Φλικ και τους συνεργάτες του, με τον Τιάγκο παράλληλα να αναμένεται να εξετάσει την πρόταση, όντας πλέον ελεύθερος στην αγορά.

🚨 Barcelona have contacted Thiago Alcântara about becoming a player-assistant to new head coach Hansi Flick.



