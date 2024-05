Ο Τόνι Κρόος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», το οποίο υποκλίθηκε τη στιγμή της αλλαγής του και ανάγκασε μέχρι και τον... Iceman να λυγίσει.

Ο Τόνι Κρόος αγωνίστηκε για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό του «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Στα 34 χρόνια του ο Γερμανός χαφ αποφάσισε να θέσει τέλος σε μια λαμπρή καριέρα του, η οποία θα ολοκληρωθεί στα γήπεδα της πατρίδας του και το EURO 2024.

Ο κόσμος της Ρεάλ αναμενόμενα του επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή στο τελευταίο του παιχνίδι στη Μαδρίτη κόντρα στη Μπέτις κι όλοι... λύγισαν τη στιγμή της αλλαγής του. Ο Κάρλο Αντσελότι τον έβγαλε στο 85΄, ο κόσμος τον καταχειροκρότησε και ο ίδιος «έσπασε» και βούρκωσε ενώ αγκάλιαζε τα παιδιά του.

Ένα συγκινητικό αντίο για έναν θρύλο της Ρεάλ και μια από τις πιο επιβλητικές φιγούρες που κόσμησαν τα γήπεδα της Ευρώπης την τελευταία δεκαετία χάρη στο εγκεφαλικό του παιχνίδι, την άριστή τεχνική και τα τρόπαια που τον ακολούθησαν.

Toni Kroos has said goodbye to the Santiago Bernabeu stadium for the last time.



Thank you for everything. 🥲🤍 pic.twitter.com/AZIboqD2ak May 25, 2024

Toni Kroos and his daughter crying.



I can’t believe this is the end… 💔 pic.twitter.com/1SZD0n6E7S — TC (@totalcristiano) May 25, 2024