Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, Σέρχιο Αρίμπας, ο οποίος βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει ένα ζευγάρι από πνιγμό στις Μαλδίβες.

Η ηρωική πράξη του Σέρχιο Αρίμπας ενδεχομένως να αποτελεί τον λόγο που ένα ζευγάρι στις Μαλδίβες βρίσκεται ακόμα στη ζωή! Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και νυν της Αλμερία περνούσε τις διακοπές του μαζί με σύντροφό του στο εξωτικό νησί, όταν ένα ζευγάρι τουριστών άρχισε να πνίγεται στη θάλασσα.

Μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει ο Ισπανός ποδοσφαιριστής βούτηξε χωρίς δισταγμό στο νερό και κατάφερε να σώσει τους δυο τουρίστες που δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν. Με ψυχραιμία και σωστές κινήσεις ο Αρίμπας τους οδήγησε πίσω στην ακτή, μαζί με μερικά ακόμα άτομα που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Το βιντεάκι που απαθανατίζει τη σκηνή πάντως έχει γίνει viral, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά παγκόσμια, με τον κόσμο να χειροκροτεί τον Αρίμπας για την άμεση αντίδρασή του.

Sergio Arribas was in a pool in his room in Maldives when he saw a couple drowning in the sea. 22y/o did not think twice about diving in to save them. Great act! pic.twitter.com/jzMxd7wdMR