Ο Τόνι Κρόος ξεκίνησε βασικός στο τελευταίο ματς toy στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», το οποίο τον αποχαιρέτησε με ένα ένα επιβλητικό πανό και καθολικό χειροκρότημα.

Η αυλαία έπεσε. Για δέκα ολόκληρα χρόνια ο Τόνι Κρόος κοσμούσε με την την παρουσία του τη μεσαία γραμμή της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το ματς κόντρα στη Μπέτις ήταν το τελευταίο του μπροστά στο κοινό του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του αγώνα οι οπαδοί του ετοίμασαν ένα όμορφο πανό που δέσποζε στις εξέδρες με το μήνυμα «Ευχαριστούμε θρύλε», ενώ του χάρισαν κι ένα καθολικό χειροκρότημα τη στιγμή που έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο.

Οι οπαδοί της Ρεάλ ωστόσο δεν ήταν οι μόνοι, καθώς την ίδια ώρα οι συμπαίκτες του στη Ρεάλ έκαναν pasillo στον Γερμανό ποδοσφαιριστή ο οποίος αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το EURO 2024 σε ηλικία 34 ετών.

Toni Kroos’ guard of honour.



This is the last time he will step onto the Santiago Bernabeu stadium. 🥲🤍 pic.twitter.com/1LK0g2B6Ov