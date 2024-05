Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sport» το περιοδικό «France Football» σκέφτεται να απονείμει την Χρυσή Μπάλα του 2020 στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με καθυστέρηση... τεσσάρων χρόνων.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ίσως πάρει τη Χρυσή Μπάλα που δικαιούταν... ετεροχρονισμένα. Ο Πολωνός «killer» ήταν με καθολική αποδοχή το αδιαμφισβήτητο φαβορί για να παραλάβει το βραβείο το 2020, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Μπάγερν Μονάχου, η οποία εκείνη τη σεζόν πανηγύρισε τρεμπλ, κατακτώντας πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League, έχοντας 55 γκολ σε 47 παιχνίδια.

Εν τέλει η απονομή εκείνης της χρονιάς ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας του Covid-19 και ο Λέβα δεν πήρε την Χρυσή Μπάλα, ενώ την επόμενη χρονιά την έχασε από τον Λιονέλ Μέσι, σε μια κατάληξη που σήκωσε πολλές συζητήσεις. Θυμίζουμε πως τo 2020 o Πολωνός είχε βραβευτεί απο την UEFA ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της χρονιάς.

Σύμφωνα με την καταλανική «Sport» το γαλλικό περιοδικό εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει τη Χρυσή Μπάλα στον επιθετικό της Μπαρτσελόναμε καθυστέρηση τεσσάρων χρόνων για να αποκαταστήσει αυτή την ποδοσφαιρική αδικία. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει οριστική απόφαση.

