Προσπάθειες να «κλείσει» για την Μπαρτσελόνα τον επικεφαλής του σταφ της φυσικής κατάστασης της Μπάγερν, Χόλγκερ Μπρόιχ, φέρεται να κάνει ο Χάνσι Φλικ.

Στο mood του Χάνσι Φλικ βρίσκονται στην Μπαρτσελόνα τις τελευταίες ημέρες. Ο Γερμανός είναι και με τη... βούλα ο νέος προπονητής των «μπλαουγκράνα» και ήδη στο στρατόπεδο της ομάδας προσπαθούν να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ώστε ο σύλλογος να επιστρέψει στην κορυφή της Ισπανίας και να ανταγωνιστεί την Dream Team που έχει φτιάξει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Τα οικονομικά δεδομένα των Καταλανών δεν επιτρέπουν στο κλαμπ να δραστηριοποιηθεί έντονα στο μεταγραφικό παζάρι και στην Μπαρτσελόνα έχουν αποφασίσει να γίνουν μόνο ουσιαστικές προσθήκες χωρίς υψηλό κόστος. Ο Χάνσι Φλικ ωστόσο θέλει να ενισχύσει την Μπαρτσελόνα εκεί όπου τα τελευταία χρόνια έχει «πονέσει» περισσότερο, στον τομέα της φυσικής κατάστασης που έχει «πληγώσει» σοβαρά τους «μπλαουγκράνα» όλα αυτά τα χρόνια με διάφορους και σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τα καταλανικά Μέσα ο Γερμανός τεχνικός προσπαθεί να φέρει στο τιμ του τον Γερμανό Χόλγκερ Μπρόιχ. Πρόκειται για τον επικεφαλής του σταφ της φυσικής κατάστασης της Μπάγερν τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο Μπρόιχ ανέλαβε το πόστο αυτό το 2014 και το συμβόλαιο του με τους Βαυρούς εκπνέει αυτόν τον μήνα, με τα γερμανικά Μέσα να τονίζουν ότι δύσκολα θα ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Η «Sport» τονίζει ότι ο Φλικ βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Μπρόιχ ώστε να τον «κλείσει» και να του δώσει το σημαντικό αυτό πόστο στην Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν αντιμετωπίσει πολλά σοβαρά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, με τον Γκάβι να είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα «πιτς» αναρρώνοντας από τη ρήξη χιαστού που υπέστη πριν από μερικούς μήνες.

🗣️ Javi Martínez: “Flick's training sessions are intense but always with the ball. At Bayern we all trained in the afternoon with a physical trainer and that's where the change comes from in all the players.” pic.twitter.com/ksSI0Ys9r9