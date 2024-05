Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος ο Φλορεντίνο Πέρεθ έγινε και με τη... βούλα ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά τους τίτλους στο τμήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου.

Το 36ο πρωτάθλημα της ιστορίας της «σφράγισε» το Μεγάλο Σάββατο η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ήττα της Μπαρτσελόνα από την Τζιρόνα την έστεψε πρωταθλήτρια ακριβώς μετά τη δική της άνετη επικράτηση επί της Κάντιθ, με τον Κάρλο Αντσελότι να οδηγεί τη Βασίλισσα στο 36ο πρωτάθλημα.

Ένας τίτλος ο οποίος έμελλε να είναι ιστορικός και για τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Διότι από χθες το βράδυ, ο Πέρεθ είναι ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά τους τίτλους στο τμήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου.

Ο Πέρεθ πριν από την έναρξη της σεζόν βρισκόταν στην 2η θέση της σχετικής λίστας πίσω από τον Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Με την κατάκτηση του ισπανικού Σούπερ Καπ και του πρωταθλήματος, ο Πέρεθ προσπέρασε τη «θρυλική» μορφή της Βασίλισσας και σκαρφάλωσε στην κορυφή μετρώντας 34 τίτλους με το ποδοσφαιρικό τμήμα της Ρεάλ.

🚨 RECORD: Florentino Perez overtakes Santiago Bernabeu as the president with most titles in Real Madrid history, with 34 titles. pic.twitter.com/OXBf9r22KD

Στα χρόνια παρουσίας του στον προεδρικό θώκο της Ρεάλ, ο Πέρεθ έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα, 6 Champions League, 3 Κύπελλα Ισπανίας, 7 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 5 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 5 Σούπερ Καπ Ευρώπης και ένα διηπειρωτικό.

Συνολικά ως πρόεδρος της Ρεάλ, ο Πέρεθ έχει φέρει στον σύλλογο 61 τρόπαια καθώς έχει κατακτήσει και επιπλέον 27 τίτλους με το μπασκετικό τμήμα της Βασίλισσας.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Florentino Perez has won his 61 trophy in football and basketball as the president of Real Madrid. pic.twitter.com/eamQBf8wUR