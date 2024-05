Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει λάβει σχεδόν 400.000 αιτήσεις για ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα είναι η αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης την 1η Ιουνίου στον τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ.

Οι οπαδοί των Βεστφαλών δεν θέλουν να χάσουν αυτό το ιστορικό παιχνίδι της ομάδας τους και η μεγαλύτερη απόδειξη της επιθυμίας του να δώσουν το παρών στο μεγάλο ραντεβού είναι ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα -όταν έκλεισε η προθεσμία- ο γερμανικός σύλλογος είχε λάβει σχεδόν 400.000 αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για τα... 25.000 εισιτήρια που διαθέτει το club για τον αγώνα!

Ο σύλλογος θα πραγματοποιήσει κλήρωση μεταξύ όλων όσοι ζήτησαν ένα «μαγικό χαρτάκι» αλλά πολλοί οπαδοί της Ντόρτμουντ αναμένεται να πάνε στο Λονδίνο και χωρίς εισιτήριο. Μάλιστα, ο γερμανικός Τύπος υπενθύμισε ότι στον τελικό του 2013 μέχρι και 180.000 οπαδοί της Ντόρτμουντ ταξίδεψαν στο Λονδίνο, όπου έγινε και ο τελικός του Champions League, τον οποίο τελικά κέρδισε η Μπάγερν.

🗞️@FunkeSport#BVB