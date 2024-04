Δευτερόλεπτα μετά την απόφαση των διαιτητών να μην μετρήσουν το γκολ «φάντασμα» της Μπαρτσελόνα ο Σέρχι Ρομπέρτο κατευθύνθηκε προς τον τέταρτο του αγώνα δείχνοντας του πλάνα από τη φάση μέσω του ενός κινητού.

Σε έξαλλη κατάσταση είναι στην Μπαρτσελόνα με τη διαιτησία του clasico στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Οι Καταλανοί έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία και κυρίως για τη φάση του Γιαμίν Γιαμάλ και με το γκολ «φάντασμα» που δεν μέτρησε όσο το παιχνίδι ήταν στο 1-1.

Δευτερόλεπτα μετά την απόφαση των διαιτητών να μην μετρήσουν το γκολ, ο Σέρχι Ρομπέρτο κατευθύνθηκε προς τον τέταρτο για να του εκφράσει τα παράπονα του. Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα ο οποίος ήταν στον πάγκο είχε μαζί του ένα κινητό, δείχνοντας στον τέταρτο διαιτητή τα πλάνα από τη φάση.

Η απόφαση βέβαια είχε ήδη παρθεί και σύμφωνα με τους διαλόγους που έδωσε στη δημοσιότητα η ισπανική ομοσπονδία, τα πλάνα που είχαν στο VAR δεν ήταν αρκετά ώστε να ξεκαθαριστεί στο 100% για το εάν η μπάλα πέρασε όντως τη γραμμή. Έτσι ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να μην αλλάξει άποψη και να συνεχίσει με την on field απόφαση του.

❗️Captain Sergi roberto took Oscar Hernandez's phone and tried to show the Lamine Yamal Goal to the assistant referee.

[@forcabarca_ar] pic.twitter.com/qvML9Y8WeW