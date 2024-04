Λαπόρτα: «Είναι ανοιχτό το θέμα Τσάβι, θα το συζητήσουμε το καλοκαίρι»

Ο Ζουάν Λαπόρτα σε δημόσια εμφάνιση του αναφέρθηκε στο θέμα της αποχώρησης του Τσάβι από την Μπαρτσελόνα, το οποίο χαρακτήρισε ως «ανοιχτό».

Το παρών στην πρώτη ημέρα του 71ου τουρνουά τένις, Barcelona Open Banc Sabadel, που διεξάγεται στο Real Club de Tenis Barcelona, στη ​​Βαρκελώνη, έδωσε ο Ζουάν Λαπόρτα. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, έκανε κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας για να δώσει το παρών στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης στη ρεβάνς της νίκης επί της Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς», ενώ έκανε αναοφρά και στο ζήτημα της παραμονής του Τσάβι.

Ο Λαπόρτα τόνισε πως το ζήτημα της αποχώρησης του Ισπανού κόουτς είναι ανοιχτό και πως το καλοκαίρι θα υπάρχει συνάντηση μεταξύ των δυο πλευρών για να συζητήσουν την κοινή τους πορεία. Θυμίζουμε πως ο Τσάβι έχει προαναγγείλει εδώ και μήνες την απόφαση του να φύγει από τους Μπλαουγκράνα μετά το τέλος της σεζόν.

«Αυτή η ομάδα, που δημιούργησε ο Τσάβι και που πέρυσι μας έκανε τόσο χαρούμενους με την κατάκτηση ενός ιστορικού πρωταθλήματος λόγω του τρόπου με τον οποίο κατακτήθηκε, είναι τώρα στα προημιτελικά του Champions League και ζωντανή στο πρωτάθλημα. Επιπλέον, αν δώσουν τα πάντα, που θα το κάνουν, θα είμαστε στα ημιτελικά του Champions League.

Θα συζητήσουμε το θέμα της παραμονής του Τσάβι στο τέλος της σεζόν. Τα πάει πολύ καλά. Εκφράστηκε με τον τρόπο που εκφράστηκε, καταλαβαίνω ότι όλα είναι ανοιχτά και όλα είναι αναθεωρήσιμα. Κατάλαβα ότι υπήρχαν συνθήκες που τον οδήγησε να κάνει αυτό που έκανε, αλλά στο τέλος της σεζόν θα το συζητήσουμε», ανέφερε ο Λαπόρτα.

