Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Πάου Κουμπαρσί, για την επέκταση του συμβολαίου του για επιπλέον τρία χρόνια.

Το τρέχον συμβόλαιο του 17χρονου ταλαντούχου κεντρικού αμυντικού λήγει το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο η Μπάρτσα σύμφωνα με το «Athletic» επιθυμεί να το ανανεώσει για επιπλέον τρία χρόνια και να τον κρατήσει στη Βαρκελώνη. Ο Κουμπαρσί εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με την ακαδημία (La Masia) που περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα σχεδιάζει να το αυξήσει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως έκανε και με το νέο τριετές συμβόλαιο του 16χρονου επιθετικού της, Λαμίν Γιαμάλ, τον περασμένο Οκτώβρη. Αξίζει να σημειωθεί, πως ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή είχε εκφράσει την περασμένη σεζόν η Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο οι κανονισμοί του Brexit δεν επέτρεψαν στους Πολίτες να κάνουν δικό τους το «διαμαντάκι» των Καταλανών.

Στην τρέχουσα σεζόν ο Κουμπαρσί έχει αγωνιστεί σε συνολικά 16 αγώνες με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, με τον Τσάβι να μην διστάζει να δίνει ευκαιρίες στον νεαρό στόπερ των Μπλαουγκράνα. Επιπλέον, τον Μάρτιο κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του, στην πρώτη ομάδα της εθνικής Ισπανίας

