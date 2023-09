O 16χρονος Λαμίν Γιαμάλ έχει αρχίσει ήδη να «λάμπει» σε Μπαρτσελόνα και εθνική Ισπανίας και οι Μπλαουγκράνα έχουν φροντίσει να τον «δέσουν» έως το 2030.

Ο Λαμίν Γιαμάλ σπάει όλα τα κοντέρ. Το wonder kid που ξεχώρισε ο Τσάβι είναι ο νεαρότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί στη La Liga, έχει παίξει ως βασικός με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχει φορέσει το εθνόσημο της Ισπανίας και έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Ο 16χρονος μεσοεπιθετικός από τώρα έχει εξελιχθεί σε βασικό παίκτη της Μπαρτσελόνα και το μέλλον του αναμένεται «υπέρλαμπρο». Ο νεαρός εξτρέμ δεσμεύεται με τους Μπλαουγκράνα ως το 2025 που γίνεται 18 ετών και οι Καταλανοί με... συνοπτικές διαδικασίες έχουν φροντίσει να παραμείνει κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα περισσότερα χρόνια.

Οι Καταλανοί τα έχουν βρει με την πλευρά του Γιαμάλ για πενταετές συμβόλαιο που θα υπογράψει όταν γίνει 18 ετών και θα τον «δεσμεύει» έως το καλοκαίρι του 2030. Σε τέσσερις αγωνιστικές της La Liga μετράει ισάριθμες συμμετοχές, εκ των οποίων τις τρεις ως βασικός και έδωσε δυο ασίστ στη νίκη στην έδρα της Βιγιαρεάλ.

🚨 Lamine Yamal's agent and Barcelona have agreed a deal for a contract extension. ✍️



When the player turns 18, in 2025, he will sign for 5 additional seasons, until 2030. 🔒



(Source: @mundodeportivo ) pic.twitter.com/oOK3VQx0Z5