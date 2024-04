Η ανοδική πορεία της Μπαρτσελόνα και οι πιέσεις του Λαπόρτα έχουν φέρει τον Τσάβι σε μεγάλο δίλημμα με την παραμονή του να θεωρείται πλέον πιο ανοιχτή από ποτέ.

Μόνο σίγουρη δεν μπορεί να θεωρείται πλέον η αποχώρηση του Τσάβι από την Μπαρτσελόνα. Παρότι ο Καταλανός έχει ανακοινώσει ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα», φαίνεται πως πλέον βρίσκεται σε μεγάλο δίλημμα.

Σύμφωνα με την Sport ο Καταλανός τεχνικός κάνει δεύτερες σκέψεις. Η μεγάλη αγωνιστική άνοδος της Μπαρτσελόνα και οι πιέσεις του Τζοάν Λαπόρτα έχουν κάνει τον Τσάβι να σκέφτεται πιο σοβαρά από ποτέ την παραμονή του στην ομάδα.

Όπως αναφέρει το καταλανικό δημοσίευμα η παραμονή του Τσάβι θεωρείται πλέον πιο ανοιχτή από ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν κρίνεται απίθανη. Στόχος της Μπαρτσελόνα και κυρίως του Λαπόρτα είναι να πείσει τον Τσάβι ότι αξίζει να δώσει χρόνο στο πρότζεκτ. Ο Λαπόρτα θεωρεί ότι ο Καταλανός είναι ο καταλληλότερης τη δεδομένη στιγμή για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα, με την αγωνιστική βελτίωση της ομάδας τις τελευταίες εβδομάδες να έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα.

