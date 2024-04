Σύμφωνα με την Marca η μεταγραφή του Κίλιαν Μπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη δρομολογηθεί και θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη του Euro!

Φαίνεται πως τελικά το σίριαλ του Κίλιαν Μπαπέ οδεύει ολοταχώς για το οριστικό φινάλε. Ο Γάλλος σούπερ συνηθίζει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται στις... τάσεις σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Το όνομα του έχει συνδεθεί ουκ ολίγες φορές με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ειδικότερα το καλοκαίρι του 2022 ο Μπαπέ κέντρισε τα βλέμματα με την απόφαση του, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν παρότι η Ρεάλ τον περίμενε.

Αυτή τη φορά ωστόσο ο Γάλλος φαίνεται πως θα γίνει μόνιμος κάτοικος Μαδρίτης. Ο 25χρονος σούπερ σταρ φέρεται να τα έχει ήδη βρει με τη Βασίλισσα και το μόνο που απομένει πλέον είναι η ανακοίνωση του deal η οποία δεν αναμένεται να αργήσει για πολύ. Σύμφωνα με την Marca, ο Μπαπέ και η Ρεάλ αποφάσισαν να ανακοινώσουν τη μεγάλη συμφωνία στις αρχές του Ιουνίου.

Ο Γάλλος σταρ ζήτησε από τη Ρεάλ να γνωστοποιήσουν τη συμφωνία πριν από την έναρξη του Euro ώστε να απομακρύνει από πάνω του την πίεση όσον αφορά το μέλλον του. Εάν δεν προκύψει κάποια νέα ανατροπή, τότε η Ρεάλ Μαδρίτης θα ανακοινώσει την απόκτηση του Κίλιαν Μπαπέ την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

🚨 Kylian Mbappé has told Real Madrid that he wants to play in the EUROs for France without any pressure about his future.



As things stand the move will be made official in first week of June before the EUROs.



(Source: @marca) pic.twitter.com/tp5Ik09zy7