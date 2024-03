Ο Τσάβι αποβλήθηκε κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και δεν αποκλείεται να χάσει το μεγάλο Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε περίπτωση που η La Liga κρίνει ότι ο Καταλανός πρέπει να μείνει εκτός πάγκων για τρεις αγωνιστικές.

Παρέλαση στη Μαδρίτη έκανε η Μπαρτσελόνα το βράδυ της Κυριακής. Οι «μπλαουγκράνα» ήταν ανώτεροι της Ατλέτικο και επικράτησαν άνετα με 3-0 της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε, ανεβαίνοντας στην 2η θέση της βαθμολογίας και μειώνοντας παράλληλα στους οκτώ βαθμούς την απόσταση από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Χαμένος της υπόθεσης ωστόσο ενδέχεται να βγει ο Τσάβι ο οποίος αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε λίγα λεπτά. Μάλιστα δεν αποκλείεται η συγκεκριμένη κόκκινη κάρτα να προκαλέσει μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Τσάβι καθώς ο Καταλανός ενδέχεται να χάσει το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Σύμφωνα με την «sport» η La Liga εξετάζει το ενδεχόμενο να τιμωρήσει τον Τσάβι με τρεις αγωνιστικές. Ο Καταλανός έχει δεχτεί και στο παρελθόν κόκκινες κάρτες από τον πάγκο και για αυτό η La Liga θέλει να του δώσει ένα γερό «χτύπημα». Εάν ο Τσάβι τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές, τότε θα χάσει το μεγάλο Clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου στις 21/04.

