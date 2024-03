Ο Αρντά Γκιούλερ βρέθηκε μια ανάσα μακριά από το γκολ της σεζόν κόντρα στην Οσασούνα, όταν στο 90+3΄σημάδεψε το δοκάρι με σουτάρα από τη γραμμή της μεσαίας γραμμής.

Ο Αρντά Γκιουλέρ κατάφερε να ανοίξει λογαριασμό με τη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική προσθέτοντας το κερασάκι στην τούρτα κόντρα στη Θέλτα και φαίνεται πως το πρώτο του γκολ με τους Μερένγκες του άνοιξε για τα καλά την όρεξη...

Στο επόμενο ματς των Μαδριλένων στην έδρα της Οσασούνα ο Τούρκος πέρασε αλλαγή στο 85΄και παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του λίγο έλειψε να πετύχει ένα από τα κορυφαία γκολ της φετινής σεζόν.

Συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις του αγώνα και με το σκορ στο 4-2 υπέρ των Μερένγκες, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός είδε τον Ερέρα μακριά από την εστία και με ασύλληπτη σουτάρα από το κέντρο σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι!

Στην επαναφορά ο Βαλβέρδε των... τριών ασίστ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, όμως δεδομένα ο πιο απογοητευμένος της υπόθεσης ήταν ο Τούρκος που άγγιξε ένα ασύλληπτο γκολ.

Arda Güler hit the bar from the half-way line.



