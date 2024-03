Ποινή δύο αγωνιστικών αναμένεται να επιβληθεί στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ για τη φραστική επίθεση στον Χιλ Μανθάνο μετά τα όσα έγιναν στο «Μεστάγια» στο τέλος του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια.

Ένα από τα πιο περίεργα σφυρίγματα που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια συνέβη στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα δεν έφυγε με το διπλό από το «Μεστάγια» παρότι κατάφερε να βρει δίχτυα στο φινάλε με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Διότι ο Χιλ Μανθάνο αποφάσισε να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα, την ώρα που ο Μπραχίμ Ντίαθ έκανε τη σέντρα στην περιοχή των «νυχτερίδων».

Ο Άγγλος μέσος μάλιστα αποβλήθηκε μετά το τελικό σφύριγμα καθώς φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στον Μανθάνο για την απόφαση του και σύμφωνα με τους Ισπανούς η La Liga έχει ήδη πάρει την απόφαση να τον τιμωρήσει με ποινή δύο αγωνιστικών.

Ο Μπέλινγκχαμ δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που μόλις είχε συμβεί και πλησίασε τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί λέγοντάς του: «Είναι ένα γ@μημέν@ γκολ! Η μπάλα είναι στον αέρα!», Ο Άγγλος σταρ αναμένεται να χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι σε Θέλτα και Οσασούνα.

🚨⚪️ 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | La Liga ban Jude Bellingham for next two games against Celta Vigo and Osasuna! 🛑❌



This is due to protests during controversial match against Valencia. He told referee "it's a f*cking goal", reports @mundodeportivo. pic.twitter.com/9D6DOfQxmj