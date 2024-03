Ούτε οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης, ούτε η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας καταννοούν την απόφαση του ρέφερι Χιλ Μανθάνο στην «εκπνοή» του αγώνα με τη Βαλένθια.

Ο Χιλ Μανθάνο έγινε ο... μεγάλος πρωταγωνιστής στο Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια (2-2) με την απόφασή του να ακυρώσει το τέρμα του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στην «εκπνοή» του αγώνα όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα για το κεφάλι του Άγγλου!

Σύμφωνα με την «Marca» η Τεχνική Επιτροπή των Διαιτησίας (CTA) μέχρι εκείνο το λεπτό, το τελευταίο του αγώνα, έκρινε ότι η διαιτησία του Μανθάνο ήταν καλή, όμως δεν καταννοεί την απόφαση που έλαβε στο τέλος.

Από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης θεωρούν ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων ετών και ότι έρχεται να επικυρώσει ότι σε αυτό που έγινε [και πιθανώς να συνεχίσει να συμβαίνει] υπάρχει δόλος. Στο «Βαλντεμπέμπας» ξέρουν ότι τίποτα δεν μπορεί να κλείσει την ανοιχτή πληγή, ότι έχουν μείνει δύο πολύτιμοι βαθμοί στην πορεία για το πρωτάθλημα, αλλά θα υψώσουν τη φωνή τους για άλλη μια φορά!

Ξέρουν ότι δεν ωφελεί αυτή τη στιγμή να καλέσουν μια Ομοσπονδία που περιβάλλεται από αμφιβολίες και αβεβαιότητα στην άρχουσα τάξη. Πιστεύουν ότι αυτό το τελευταίο λεπτό θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου και παρόλο που γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο από αυτό που ήδη κάνουν, θα συνεχίσουν να πιέζουν για να πετύχουν μια ριζική αλλαγή στην ισπανική διαιτησία.

Εδώ το επίμαχο στιγμιότυπο:

Real Madrid have been ROBBED!



This video shows a GENUINE SCANDAL!pic.twitter.com/JrGsUBX9cR