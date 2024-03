Το σφύριγμα του Μανθάνο στο «Μεστάγια» έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, ωστόσο μόλις έναν χρόνο πριν η Βαγιαδολίδ στερήθηκε την παραμονή της από μια παρόμοια απόφαση!

Ένα από τα πιο περίεργα σφυρίγματα που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια συνέβη στον αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα δεν έφυγε με το διπλό από το «Μεστάγια» παρότι κατάφερε να βρει δίχτυα στο φινάλε με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Διότι ο Χιλ Μανθάνο αποφάσισε να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα, την ώρα που ο Μπραχίμ Ντίαθ έκανε τη σέντρα στην περιοχή των «νυχτερίδων».

Από χθες το βράδυ έχει δημιουργεί ένας κακός χαμός στην Ισπανία με τα μαδριλένικα Μέσα να μιλάνε για «κλοπή» του Μανθάνο. Μια παρόμοια φάση ωστόσο συνέβη και την περασμένη σεζόν στα σαλόνια του ισπανικού ποδοσφαίρου με «θύμα» τότε τη Βαγιαδολίδ που μάλιστα έπαιζε την παραμονή της στην La Liga.

Σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Βαγιαδολίδ και τη Σεβίλλη, οι γηπεδούχοι πίεζαν πριν από την ανάπαυλα για ένα γκολ, το οποίο μάλιστα το βρήκαν στις καθυστερήσεις. Ο Εσκουντέρο σούταρε εκτός περιοχής και νίκησε τον τερματοφύλακα των Ανδαλουσιανών, ωστόσο ο διαιτητής του αγώνα είχε σφυρίξει σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πριν ολοκληρώσει τη φάση ο ποδοσφαιριστής της Βαγιαδολίδ, με τους ανθρώπους της ομάδας να μην πιστεύουν στα μάτια τους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σεβίλλη μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και καθάρισε το παιχνίδι επικρατώντας με 3-0. Αυτή η διαιτητική απόφαση ήταν καταδικαστική για τη Βαγιαδολίδ καθώς οι «Αλμπιβιολέτας» έπαιζαν την παραμονή τους στην La Liga και τελικά υποβιβάστηκαν με μόλις έναν βαθμό λιγότερο από την Αλμερία!

