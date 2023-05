Απίστευτο σκηνικό στο Βαγιαδολίδ - Σεβίλλη, εκεί όπου η πρώτη σκόραρε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου αλλά ο διαιτητής είχε ήδη σφυρίξει τη λήξη του, με το γκολ να μην μπορεί να μετρήσει.

Τραβάνε τα... μαλλιά τους στη Βαγιαδολίδ! Οι Αλμπιβιολέτας ηττήθηκαν με 3-0 από τη Σεβίλλη αλλά δικαιολογημένα παραπονιούνται πως τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε αλλιώς.

Κι αυτό διότι στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, όσο το ματς βρισκόταν στο 0-0, βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα χάρη στο δυνατό σουτ του Εσκουντέρο. Ωστόσο, ο διαιτητής της αναμέτρησης σφύριξε τη λήξη του 45λεπτου προτού ολοκληρωθεί η φάση και προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή κι έτσι το πανέμορφο τέρμα του Ισπανού δεν μπορούσε να μετρήσει!

🚨 THE BIGGEST ROBBERY YOU WILL EVER SEE!



Real Valladolid denied a goal on the stroke of half time because the referee blew his whistle as the ball was on it’s way in.



Real Valladolid are ONE point above relegation, they went on to lose 0-3! 😳🟣pic.twitter.com/XerA55FWZ8