Τσάβι: «Δεν αλλάζω την απόφασή μου ακόμα κι αν το κλαμπ δεν βρει κατάλληλο διάδοχο»

Η απάντηση του Τσάβι στις φήμες πως ο Λαπόρτα του ζήτησε να μην φύγει από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι και να μείνει ένα χρόνο ακόμα.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Ερνάντεθ έδωσε κανονικά το παρών στην συνέντευξη Τύπου της ομάδας του πριν τον εκτός έδρας αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (03/03-22:00) και δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί για τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον πρόεδρο του κλαμπ να του έχει ζητήσει να παραμείνει στους «μπλαουγκράνα» για έναν χρόνο ακόμα.

Ο Καταλανός τεχνικός ήταν ξεκάθαρος και τόνισε πως ακόμη και στην περίπτωση που η Μπαρτσελόνα δεν βρει κατάλληλο αντικαταστάτη για να τον διαδεχθεί, εκείνος δεν θα αλλάξει την απόφασή του και θα αποχωρήσει στο φινάλε της φετινής σεζόν, όπως είχε ανακοινώσει.

Αναλυτικά η απάντησή του στο ερώτημα αυτό:

🚨🎙️| Xavi: “If the club doesn’t find a suitable coach would I change my decision? No, as I said before there’s no change in my decision.” #fcblive pic.twitter.com/QaUMUqEKzK