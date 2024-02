Ο διαιτητής της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σεβίλλη, Ντίαθ ντε Μέρα, τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή από τον τέταρτο διαιτητή.

Σπάνιο περιστατικό στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σεβίλλη στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 26η αγωνιστική της La Liga. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας ο διαιτητής, Ντίαθ ντε Μέρα, σταμάτησε το παιχνίδι, ενώ οι Ανδαλουσιανοί είχαν την μπάλα και έδειξε πως έχει ενοχλήσεις στη γάμπα του δεξιού του ποδιού.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποφάσισε μαζί με την διαιτητική ομάδα να αποσυρθεί από τον αγώνα και όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντικαταστάθηκε από τον τέταρτο διαιτητή, Κάρλο Φερνάντεθ Μπουέργο. Την ώρα της αντικατάστασης οι φίλοι των Μερένγκες τραγουδούσαν «αφήστε τον Νεγκρέιρα να βγει έξω».

Real Madrid vs Sevilla game , the center referee is being changed for suffering from a hamstring injury 😂 , the 4th referee is coming to continue the rest of the match… 😂



