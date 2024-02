Την ποινή του Ντάνι Άλβες έκανε γνωστή η ισπανική εισαγγελία με τον Βραζιλιάνο να καταδικάζεται σε 4,5 χρόνια φυλάκισης. Διατηρεί το δικαίωμα έφεσης ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα.

Η μεγάλη απόφαση για τον Ντάνι Άλβες είναι γεγονός. Ο Βραζιλιάνος καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκισης από τις ισπανικές αρχές. Η δίκη του Βραζιλιάνου ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Πέμπτης, με την ισπανική εισαγγελία να ανακοινώνει την απόφαση της λίγο μετά τις 11:00 κρίνοντας ένοχο τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα για την σεξουαλική επίθεση σε βάρος μιας 23χρονης γυναίκας σε γνωστό κλαμπ στη Βαρκελώνη..

Ο Ντάνι Άλβες τιμωρήθηκε από την εισαγγελία της Ισπανίας σε 4,5 χρόνια φυλάκισης, με 150.000 ευρώ πρόστιμο, ενώ για 9,5 χρόνια δεν θα μπορεί να έχει καμία επαφή με το θύμα. Παράλληλα, αφού ολοκληρώσει την ποινή του στη φυλακή, ο Άλβες θα είναι υπό παρακολούθηση από τις ισπανικές αρχές για τα επόμενα πέντε χρόνια.

🚨🇧🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Dani Alves sentenced to 4 years and 6 months in prison for sexual assault.



Plus 5 years of supervised release + incommunication with the victim for 9 years and 6 months.



He will also pay compensation of €150,000 and legal costs, reports @partidazocope. pic.twitter.com/ojVjbSm43z