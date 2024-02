Σύμφωνα με το «BBC» η Ρεάλ Μαδρίτης προσέφερε τρελό μπόνους υπογραφής στον Κιλιάν Μπαπέ ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα το πάρει σε βάθος πενταετίας.

Ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να είναι από την επόμενη σεζόν ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ είναι αποφασισμένος να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Παρί Σεν Ζερμέν και σύμφωνα με τη «Macrca» έχει ήδη υπογράψει με την Βασίλισσα για την επόμενη πενταετία.

Σύμφωνα με το «BBC» τα ποσά του deal... ζαλίζουν. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του βρετανικού μέσου οι Μερένγκες πρότειναν μπόνους υπογραφής στον 25χρονο επιθετικό ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα του το καταβάλουν σε βάθος πενταετίας.

🚨 Real Madrid and Kylian Mbappé have reached an AGREEMENT on a contract for the summer.



He is set to sign a five-year contract, earning €15m a season, plus a €150m signing-on bonus to be paid over five years.



The deal could be announced once it is impossible for the two… pic.twitter.com/bWjjMUb6nm