Η Μπαρτσελόνα έχει δεχθεί 23 γκολ σε 11 αγώνες το 2024 σε όλες τις διοργανώσεις, περισσότερα από οποιαδήποτε ομάδα στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης από την αρχή της χρονιάς.

Αρνητικό ρεκόρ για την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει δεχθεί τα περισσότερα γκολ (23) το 2024 από κάθε άλλη ομάδα των πέντε κορυφαιών πρωταθλημάτων.

Η ομάδα του Τσάβι εξακολουθεί να έχει αμυντικά προβλήματα, αποτέλεσμα αυτού να έχει μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία της La Liga. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, δέχτηκε τρία γκολ από τη Γρανάδα στη Βαρκελώνη και την 22η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η Βιγιαρεάλ έκανε... πάρτι στο «Μοντζουίκ» βάζοντάς της πέντε γκολ.

Η άμυνά της αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της την τρέχουσα σεζόν, καθώς έχει μείνει δέκα βαθμούς μακριά από την κορυφή και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ πέρυσι έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με super αμυντικές επιδόσεις και μόλις 20 γκολ παθητικό.

Κάπως έτσι η Μπαρτσελόνα έχει δεχτεί 23 τέρματα σε 11 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις μέσα στο 2024 και ακολουθεί η Φροζινόνε με 22 γκολ παθητικό.

