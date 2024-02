Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο, θέλει να μην επηρεαστούν οι απολαβές του.

Πριν λίγες μέρες, το «Relevo» υποστήριζε ότι ο Φρένκι Ντε Γιονγκ είναι απογοητευμένος από την αγωνιστική κατάσταση της Μπαρτσελόνα και αρχίζει να θεωρεί πιθανή την έξοδό του από την ομάδα.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος Steve Kay τονίζει ότι ο Ολλανδός δεν θέλει να φύγει από το Καμπ Νόου, αλλά την ίδια ώρα δεν είναι και διατεθειμένος να συζητήσει την περίπτωση περικοπών στα χρήματά του.

Ο 26χρονος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2026 και φέτος μετράει σε 22 ματς 1 γκολ, ενώ με τη φανέλα των μπλαουγκράνα έχει συνολικά 205 αγώνες με 16 τέρματα και 21 ασίστ.

🚨❌ Frenkie #deJong does not wish to leave #Barcelona in the summer.



‼️ The 🇳🇱 player wants to remain at #Barca on his current contract, not open to discuss or reduce his wages as @stevek9KS1TV reported. 🐓⚽ #Transfers @Transfersdotcom pic.twitter.com/qhl9T7W97u