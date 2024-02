Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι, έδωσε αφοπλιστική απάντηση με φανερές αιχμές στον προπονητή της Μπαρτσελόνα Τσάβι Ερνάντεθ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στον πίνακα της La Liga μετά από 22 παιχνίδια και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη συμπολίτισσα Ατλέτικο απόψε το βράδυ (04/02). Οι κοντινότεροι διεκδικητές της, η Tζιρόνα, βρίσκεται στο -1 με παιχνίδι περισσότερο και η Μπαρτσελόνα απέχει 7 βαθμούς από το ρετιρέ της βαθμολογίας.

Ο Τσάβι -που αιφνιδιαστικά ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο των «μπλαουγκράνα» στο τέλος της σεζόν- έχει πολλάκις εκφράσει τα παράπονά του για τη διαιτησία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαιτητές στη La Liga ευνοούν τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Έχω ήδη πει ότι δεν μου αρέσει που επηρεάζουν τους διαιτητές, αλλά συνεχίζουν να το κάνουν κάθε εβδομάδα. Οι διαιτητές θα σφυρίξουν επηρεασμένοι... Συμφωνώ 100% με τα λόγια του προέδρου. Είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα. Ακόμη και ένας τυφλός μπορεί να δει τι συμβαίνει ... Όλοι το βλέπουν, αλλά είναι τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει να το πουν».

FC Barcelona head coach Xavi Hernandez attacked Real Madrid TV for "conditioning" referees in Spain and claimed that competitions in the country are "adulterated'. https://t.co/VpvIHm3HWf pic.twitter.com/GaoSgnUXMj

Ο προπονητής της Ρεάλ Κάρλο Αντσελότι ήταν αναμενόμενα εκνευρισμένος με τους ισχυρισμούς του Τσάβι, αλλά κατάφερε να δώσει μια πιο συγκρατημένη απάντηση όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης στη La Liga την Κυριακή. Είπε (αποσπάσματα μέσω του beIN Sports): «Νομίζω ότι είμαι επαγγελματίας, και ως επαγγελματίας, δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο, από σεβασμό για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Μη με ρωτάτε περισσότερα γι' αυτό γιατί δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο που δεν είναι για επαγγελματίες».

🗣️ Carlo Ancelotti on Xavi's words about Madrid adulterating the competition’: “I am a professional. As a professional, I do not want to go down to this level out of respect for Spanish football.” pic.twitter.com/eTl6EvErJ4