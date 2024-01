Την απόφαση να χαρίσει ολόκληρο το ποσό του συμβολαίου του στην Μπαρτσελόνα πήρε ο Τσάβι.

Παρελθόν θα αποτελέσει ο Τσάβι από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν. Με δηλώσεις που έκανε μετά τη βαριά ήττα από τη Βιγιαρεάλ μέσα στη Βαρκελώνη, ο Καταλανός γνωστοποίησε ότι διανύει την τελευταία του σεζόν στους «μπλαουγκράνα» καθώς έχει ήδη αποφασίσει την αποχώρηση του μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Τσάβι δήλωσε ότι η απόφαση πάρθηκε για το καλό της Μπαρτσελόνα και μόνο. Δεν αποτελεί μυστικό ότι η Μπαρτσελόνα είναι η μεγάλη αγάπη του Καταλανού ο οποίος γνωρίζοντας τα πολλά οικονομικά προβλήματα του συλλόγου, αποφάσισε να χαρίσει το ποσό του συμβολαίου του στους «μπλαουγκράνα», με την «Sport» να αποκαλύπτει ότι ο Τσάβι θα αφήσει στην ομάδα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τσάβι θέλει με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει όσο γίνεται την ομάδα της καρδιάς του και έτσι αποφάσισε να μην πληρωθεί ούτε ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν.

