Ένα ανησυχητικό στατιστικό για την Μπαρτσελόνα καθώς μετά τον Γιόχαν Κρόιφ κανένας άλλος προπονητής δεν έχει ξεπεράσει τα πέντε χρόνια στον πάγκο των «μπλαουγκράνα»

Παρελθόν θα αποτελέσει ο Τσάβι από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν. Με δηλώσεις που έκανε μετά τη βαριά ήττα από τη Βιγιαρεάλ μέσα στη Βαρκελώνη, ο Καταλανός γνωστοποίησε ότι διανύει την τελευταία του σεζόν στους «μπλαουγκράνα» καθώς έχει ήδη αποφασίσει την αποχώρηση του μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Τσάβι μπαίνει σε μια μεγάλη λίστα προπονητών που δεν ξεπερνάνε τα πέντε χρόνια στον πάγκο των «μπλαουγκράνα». Από το 1996 έως και σήμερα, κανείς προπονητής που έχει περάσει από την Μπαρτσελόνα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα πέντε χρόνια στον πάγκο της ομάδας, δείγμα και του μεγάλου προβλήματος που επικρατεί εντός του συλλόγου γενικότερα. Ο τελευταίος που ξεπέρασε την πενταετία, ήταν ο μεγάλος Γιόχαν Κρόιφ ο οποίος ανέλαβε το 1988 και αποχώρησε το 1996.

Από τότε κανένας άλλος δεν τα έχει καταφέρει, με τον Φρανκ Ράικαρντ να έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» για τέσσερα χρόνια, με τους Λουίς Ενρίκε και Φαν Χάαλ να ακολουθούν με τρεις σεζόν. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «άντεξε» για 2,5 σεζόν, όσες θα έχει συμπληρώσει και ο Τσάβι τον Ιούνιο που θα αποχωρήσει.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα πολύ ανησυχητικό στατιστικό που αποδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη εσωστρέφεια στις τάξεις του συλλόγου και ένα κλίμα τοξικότητας που μεταφέρεται από τον Τύπο όπως δήλωσε ο Τσάβι και στην τελευταία του συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωσε και την αποχώρηση του.

