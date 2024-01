Θύμα ληστείας για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα εννέα μηνών για τον Ζιλς Κουντέρ, με τους κλέφτες να μπαίνουν στο σπίτι του Γάλλου όσο εκείνος αγωνιζόταν απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

Θύμα ληστείας και πάλι ο Ζιλς Κουντέ της Μπαρτσελόνα. Μέσα σε διάστημα εννέα μηνών, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα έπεσε θύμα ληστείας και μάλιστα και πάλι όσο ήταν σε αγώνα με τους «μπλαουγκράνα».

Όπως αποκαλύπτουν τα Μέσα της Βαρκελώνης, ο Γάλλος σταρ έμαθε για τα δυσάρεστα μετά το τέλος του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ. Όσο ο Γάλλος βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ, οι ληστές έκαναν «ντου» στην έπαυλη του στη Βαρκελώνη και έκλεψαν ότι βρήκαν μπροστά τους, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή η οικονομική ζημειά που υπέστη ο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε εννέα μήνες που ο Κουντέ είδε το σπίτι του άνω-κάτω, καθώς τον περασμένο Απρίλιο, όσο ο Γάλλος αγωνιζόταν με την Μπαρτσελόνα είχαν «μπουκάρει» και του είχαν κλέψει διάφορα κοσμήματα αξίας.

🚨| BREAKING: Jules Koundé's house was ROBBED yesterday while he was at the Montjuïc with the team. [@rac1] #fcblive pic.twitter.com/PjSuGvTzy8