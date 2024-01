Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους έδωσαν τα χέρια για τον δανεισμό του Μόιζε Κεν.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο απολάκυψε πως έκλεισε η συμφωνία για τον δανεισμό του Μόιζε Κεν από την Γιουβέντους στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο23χρονος Ιταλός επιθετικός είχε πολύ περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στους «Μπιανκονέρι», οι «ροχιμπλάνκος» έψαχναν έναν επιθετικό πίσω από τον Μοράτα κι έτσι οι επιθυμείες των τριών πλευρών ταίριαξαν και οδήγησαν στην επίτευξη του deal.

Μάλιστα, στην συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνεται οψιόν αγοράς, με τον παίκτη να πηγαίνει στην Μαδρίτη για έξι μήνες. Το ενοίκιο που θα πληρώσει η Ατλέτικο φτάνει τις 500 χιλ. ευρώ. Η μεταγραφή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο μέρες.

