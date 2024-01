Η Ατλέτικο Μαδρίτης τα έχει βρει με τη Γιουβέντους για τον δανεισμό του 23χρονου Ιταλού επιθετικού Μόιζε Κιν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκλεισε το «wonder kid» της Αντβέρπ, Άρθουρ Βερμίρεν και είναι κοντά στο να κλείσει ακόμα μια σημαντική προσθήκη. Ο λόγος για τον Μόισε Κιν της Γιουβέντους με τους Ροχιμπλάνκος να τα έχουν βρει προφορικά με τους Ιταλούς για τον δανεισμό του 23χρονου επιθετικού.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Μαδριλένοι θα δώσουν χαμηλό ενοίκιο στους Μπιανκονέρι της τάξης των 500.000 ευρώ, ενώ θα καλύψουν ολόκληρο το συμβόλαιο του. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πέσουν οι τελικές υπογραφές και να οριστικοποιηθεί το deal.

🔴⚪️🇮🇹 Atlético Madrid will pay €500k loan fee for Moise Kean joining from Juventus.



Salary covered by Atléti, deal to be signed and sealed in the next days just waiting on final green light. pic.twitter.com/3IuAzVCvs4