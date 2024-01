Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης εξήγησε ότι κατανοεί τα παράπονα των παικτών της Αλμερία για τη διαιτησία, αλλά θεωρεί ότι ο ρέφερι είχε δίκιο «με τρεις σωστές αποφάσεις».

Έξω φρενών είναι παίκτες και τεχνικό επιτελείο της Αλμερία με τη διαιτησία στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μπερναμπέου». Η Αλμερία προηγήθηκε με δύο γκολ πριν το ημίχρονο, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να ανατρέψει (3-2) το παιχνίδι στο δεύτερο μισό, με το VAR να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Για τον προπονητή των Μαδριλένων Κάρλο Αντσελότι δεν υπήρξε καμία αδικία με τον Ιταλό κόουτς να διαβεβαιώνει ότι ήταν σε θέση να παρακολουθήσει ήρεμα τις τρεις επίμαχες φάσεις (πέναλτι υπέρ της Ρεάλ, ακυρωθέν γκολ Αλμερίας και κατοκύρωση τέρματος της Ρεάλ)και ήθελε να επαινέσει την «επιτυχία του διαιτητή».

Ο προπονητής της βασίλισσας» θεώρησε ότι ο ρέφερι είχε δίκιο σε «τρεις αρκετά σαφείς αποφάσεις, που έχουν αναθεωρηθεί σωστά στο VAR».Ο Καρλέτο δεν ήθελε να εμβαθύνει πολύ στην αμφιλεγόμενη διαιτητική απόδοση και προτίμησε να σταθεί στο κακό παιχνίδι της ομάδας του ειδικά στο πρώοτ ημίχρονο.

⚪️ Carlo Ancelotti: “Referee’s decisions were correct today. I understand the reaction from Almería but it was all correct”. pic.twitter.com/CQeYxauKEx