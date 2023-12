Ο Βινίσιους Τζούνιορ αποκάλυψε το νέο του τατουάζ που απεικονίζει θρύλους του αθλητισμού όπως ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Πελέ, ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Μοχάμεντ Άλι.

Το τατουάζ, που φαίνεται στην πλάτη του ο Βραζιλιάνος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, έχει γίνει αντικείμενο συζητήσης στα social media.

Ο νεαρός σταρ έχει «ζωγραφίσει» στην πλάτη του τον εμβληματικό πανηγυρισμό του Μοχάμεντ Άλι μετά την νίκη του επί του Σόνι Λιστόν και τον πανηγυρισμό του Πελέ μετά τη νίκη του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 1970 με τη Βραζιλία. Το τατουάζ του Βραζιλιάνου διεθνή αποτίει φόρο τιμής και στο ΝΒΑ με τον Κόμπι Μπράιαντ και τον Μάικλ Τζόρνταν να εμφανίζονται επίσης στο σχέδιο.

Ο «Βίνι» πρόσθεσε τις λέξεις «νοοτροπία» (mentality) και «οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία» (Black Lives Matter) μετά από ρατσιστική κακοποίηση που βίωσε φέτος σε κάποια ισπανικά γήπεδα.

Ο Βινίσιους εντάχθηκε στους Λος Μπλάνκος σε ηλικία 18 ετών το 2018 και έχει κάνει 235 εμφανίσεις, σκοράροντας 63 γκολ και κερδίζοντας εννέα μεγάλα τρόπαια, συμπεριλαμβανομένων δύο τίτλων LaLiga. Ο 23χρονος σκόραρε επίσης το νικητήριο τέρμα καθώς η Ρεάλ κέρδισε τη Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League το 2022.

