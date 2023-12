Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε η αναμέτρηση Γρανάδα - Αθλέτικ Μπιλμπάο, όταν στο 17΄οπαδός υπέστη καρδιακό επεισόδιο με τα ιατρικά τιμ να σπεύδουν να τον βοηθήσουν.

Προσωρινή διακοπή στην αναμέτρηση της Γρανάδα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης στις εξέδρες!

Όπως έγινε γνωστό, ένας άτυχος οπαδός υπέστη καρδιακό επεισόδιο στις εξέδρες, με το περιστατικό να πέφτει στην αντίληψη του τερματοφύλακα των Βάσκων, Ουνάι Σιμόν, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τον διαιτητή.

Κατευθείαν τα ιατρικά τιμ έσπευσαν να βοηθήσουν τον οπαδό και κάλεσαν ασθενοφόρο για να διακομισθεί στο νοσοκομείο, τη στιγμή που ο ρέφερι διέκοψε την αναμέτρηση στο 17΄κι έστειλε τις δυο ομάδες πίσω στα αποδυτήρια.

⚠️ The match was paused in the 17th minute for medical staff to help with an emergency situation in the stands. 0-1 I #GranadaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ZIinZuDlBv

The game between Granada and Athletic Club has stopped due to a fan in the stands who’s suffering from cardiac arrest, medical services are currently trying to resuscitate him. 🙏



The alert was given by Athletic Club goalkeeper Unai Simon who warned the referee. 👏🇪🇸



[@DAZN_ES] https://t.co/lfKyDaE3nC