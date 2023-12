Ο Μαρσέλο Μπιέλσα ονόμασε τη θέση «οκτώ» στο ποδόσφαιρο «Λούκα Μόντριτς», γιατί όπως είπε είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις παίκτη με τα προσόντα που διαθέτει ο θρυλικός Κροάτης.

Ο πολύπειρος Αργεντινός προπονητής, Μαρσέλο Μπιέλσα, αποκάλυψε ότι ονόμασε τη θέση «οκτώ» στον αγωνιστικό χώρο από τον καλύτερο Κροάτη ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, Λούκα Μόντριτς. Οι λόγοι είναι αρκετά απλοί και ο ομοσπονδιακός κόουτς της Ουρουγουάης είπε σχετικά: «Το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι να βρεις έναν παίκτη στη θέση "οκτώ". Την αποκάλεσα "Μόντριτς" γιατί ένας παίκτης σε αυτή τη θέση πρέπει να παίζει αμυντικά ως "εξάρι" και να επιτίθεται ως "δεκάρι"».

🗣 Marcelo Bielsa: "The hardest player to find in football is the 8. I named it 'the Modrić', who defends like a 6 and attacks like a 10.



He has the ability to defend, the skills to attack and understanding the game in both directions." pic.twitter.com/QcCVnmU2Dw