Mετά την κατάκτηση του Kopa Trophy, ο Μαρκ Μπέλινγκχαμ έστειλε ένα μήνυμα αγάπης στον γιο του Τζουντ.

Πολύ ξεχωριστή η περασμένη Δευτέρα για την οικογένεια Μπέλινγχαμ. Ο 20χρονος μέσος ήταν για πρώτη φορά παρών στο γκαλά της Χρυσής Μπάλας, με τους γονείς του, Μαρκ και Ντενίζ, να φουσκώνουν από περηφάνια για τον νεαρό άσο που κυριαρχεί στο ισπανικό και Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ποδόσφαιρο από τότε που προσγειώθηκε τον Ιούνιο, στη Μαδρίτη. Εκεί θα κέρδιζε το τρόπαιο Κόπα.

Ο σύλλογος λέει ότι κατά την πρώτη επαφή μεταξύ της οντότητας της Μαδρίτης και της οικογένειας Μπέλινγκχαμ, αυτό που επηρέασε περισσότερο τους απεσταλμένους της «βασίλισσας» ήταν η σαφήνεια των ιδεών και η συνοπτικότητα των αιτημάτων τους για το τι ήθελαν για τον μεγαλύτερο γιο τους.

Τονίζουν ότι ενώ η μητέρα είναι αυτή που τον κρατά στο έδαφος, ο πατέρας, πρώην λοχίας της αστυνομίας, είναι αυτός που διαχειρίζεται όλο το πλαίσιο που έχει στηθεί από την άφιξή του στη Μαδρίτη.

Η ιδιοφυΐα του ξεχωρίζει επίσης: έχει προσλάβει ανθρώπους για να χειρίζονται οικονομικά θέματα και θέματα μάρκετινγκ που σχετίζονται με την εικόνα του γιου του. Αν κάτι δεν του αρέσει, ενημερώνει αμέσως.

Ο πατέρας του Τζουντ, Μαρκ, θέλησε να δώσει ένα μήνυμα αγάπης στον γιο του μετά το βραβείο Kopa Trophy που κατέκτησε και το συνόδεψε με μια φωτογραφία ενός νεαρού Τζουντ στα παιδικά του χρόνια φορώντας τη φανέλα της Μπέρμιγχαμ

«Βραβείο Kopa 2023 στο καλό παιδί που γίνεται καλός άνθρωπος. Είμαι χαρούμενος για αυτόν. Είναι μια ωραία στιγμή για όλους εκείνους τους δασκάλους και τους προπονητές που ήταν μέρος του ταξιδιού. Καλοί άνθρωποι που έκαναν τα πάντα διασκεδαστικά», έγραψε στο X.

Kopa 2023 award for good kid who's growing into a good man. Happy for him. It's a nice moment for all those teachers and coaches who have been part of the journey. Good people who kept it all fun. pic.twitter.com/x6Krb0GwzA