Με το 300ό γκολ στην καριέρα του Αντουάν Γκριεζμάν, η Ατλέτικο Μαδρίτης λύγισε την Μαγιόρκα (1-0) και έπιασε στην τρίτη θέση της La Liga την Μπαρτσελόνα, αλλά με ματς λιγότερο και καλύτερη διαφορά τερμάτων από τους Μπλαουγκράνα - Γκολάρα του Μέισον Γκρίνγουντ στη νίκη - ανατροπή της Χετάφε επί της Αλμερία (2-1), Βαλένθια και Θέλτα έμειναν στο 0-0.

Αντουάν Γκριεζμάν λαμπρός την οδηγεί! Με ένα ακόμα γκολ του Γάλλου επιθετικού, η Ατλέτικο Μαδρίτης λύγισε με 1-0 την Μαγιόρκα στο «Μετροπολιτάνο», όπου μετράει 16 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα (και 18 συνολικά), και έπιασε στην τρίτη θέση της La Liga την Μπαρτσελόνα, η οποία νωρίτερα έμεινε στο 1-1 με την Ράγιο Βαγιεκάνο, έχοντας μάλιστα ματς λιγότερο και καλύτερη διαφορά τερμάτων από τους Μπλαουγκράνα.

Χωρίς νέα προβλήματα απουσιών ο Ντιέγκο Σιμεόνε, παρέταξε σχεδόν την βασική του ενδεκάδα, με εξαίρεση τους Ναουέλ Μολίνα και Ροντρίγκο Ντε Πολ, τους οποίους δεν ήθελε να καταπονήσει, μετά το μακρινό τους ταξίδι στην Αργεντινή.

Χωρίς την επιθετική του κολώνα, τον τραυματία Κοσοβάρο Βεντάντ Μουρίκι, ο Χαβιέρ Αγκίρε, ο οποίος επανέφερε στην ενδεκάδα μετά τον τραυματισμό του τον Σέρτζι Νταρντέρ, σε μια διάταξη φουλ αμνυντική.

Εξαιρετικά στημένη από τον Μεξικανό προπονητή η ομάδα των Βαλεαρίδων Νήσων, δεν επέτρεψε στην Ατλέτικο να κυκλοφορήσει όπως ξέρει την μπάλα και δεν την άφησε να κάνει ούτε μια επικίνδυνη προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο προς την εστία του Πρέντραγκ Ραΐκοβιτς.

Στο δεύτερο μέρος, αντίθετα, οι Ροχιμπλάνκος μπήκαν «φουριόζοι» και, αφού πρώτα ο Άλβαρο Μοράτα υποχρέωσε τον Σέρβο τερματοφύλακα σε δύσκολη απόκρουση και είχε μια ακόμα καλή ευκαιρία, κατάφεραν εν τέλει να ανοίξουν το σκορ (64’).

Δράστης ο... συνήθης ύποπτος Γκριεζμάν ο οποίος, ύστερα από σέντρα του Μάριο Ερμόσο στο σημείο του πέναλτι, νίκησε τον Ραΐκοβιτς με πολύ ωραία κεφαλιά, φτάνοντας τα 300 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα: 53 με την Ρεάλ Σοσιεδάδ (σε 202 παιχνίδια), 35 με την Μπαρτσελόνα (σε 102), 168 με την Ατλέτικο (σε 358) και 44 με την Εθνική Γαλλίας (σε 127).

Το γκολ του εξαιρετικού φέτος Γάλλου έμελλε να καθορίστει το αποτέλεσμα, παρ’ ότι οι φιλοξενούμενοι πίεσαν και είχαν τρεις σπουδαίες ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν με Σάμου Κόστα, Τζιοβάνι Γκονσάλες και Αμάτ Εντιαγιέ. Η Ατλέτικο απάντησε με δύο καλές ευκαιρίες του Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος επέστρεψε στην δράση ύστερα από δίμηνη απουσία λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγκο Σιμεόνε): Όμπλακ - Αθπιλικουέτα (82’ Χιμένες), Βίτσελ, Ερμόσο - Γιορέντε, Μπάριος, Κόκε (63’ Ντε Πολ), Λίνο (71’ Σαούλ) - Κορέα (63’ Ρικέλμε), Γκριεζμάν - Μοράτα (82’ Ντεπάι).

Μαγιόρκα (Χαβιέρ Αγκίρε): Ραΐκοβιτς - Γκονσάλες, Βάλιεντ, Νάστασιτς, Κοπέτε (83’ Μαφέο), Λάτο (83’ Γιάμπρες) - Αντόνιο Σάντσεθ (62’ Μασκαρέιγ), Νταρντέρ, Σάμου Κόστα, Ντάνι Ροντρίγκεθ (74’ Εντιαγιέ) - Αμπντόν Πρατς (62’ Λάριν).

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα της Βαλένθια με την Θέλτα στο «Μεστάγια», όπου ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία των Νυχτερίδων γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο για τις επιτυχίες την πρώτη δεκαετία του 2000.

Το παιχνίδι, πάντως, θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, αφού αμφότερες ομάδες έδειχναν να φοβούνται περισσότερο να χάσουν παρά να κυνηγήσουν τη νίκη, μένοντας στο αρχικό 0-0. Ο Τάσος Δουβίκας μπήκε αλλαγή στο 68’ αντί του Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν και επί της ουσίας δεν πλησίασε ποτέ στο γκολ της γαλιθιάνικης νίκης.

Στο «Κολισέουμ Αλφόνσο Πέρεθ» της Μαδρίτης, ο αναγεννημένος Μέισον Γκρίνγουντ πέτυχε καταπληκτικό γκολ και οδήγησε τη Χετάφε σε νίκη - ανατροπή με 2-1 (34’ Γκρίνγουντ, 45’ Μπόρχα Μαγιοράλ - 7’ Ραμαζάνι) επί της ουραγού Αλμερία, η οποία παραμένει χωρίς νίκη μετά από 14 αγωνιστικές.

