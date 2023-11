Τέλος στα σενάρια περί πιθανής μεταγραφής του Αντουάν Γκριεζμάν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβαλε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα από το Νησί, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κάνει μια πρώτη επαφή με την πλευρά του Αντουάν Γκριεζμάν, με τον Γάλλο διεθνή να φέρεται να είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του αγγλικού συλλόγου. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» μάλιστα παρουσιάζονται πρόθυμοι μέχρι και να τριπλασιάσουν το μισθό του για να αφήσει την Ατλέτικο και να γίνει κάτοικος «Όλντ Τράφορντ».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο όμως, ο έμπειρος επιθετικός έχει την προσοχή του στραμμένη μόνο στους «ροχιμπλάνκος» και δεν ενδιαφέρεται για κάποια μεταγραφή.

«Δεν υπάρχει τίποτα στα πρόσφατα δημοσιεύματα για τον Αντουάν Γκριεζμάν και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Γκριεζμάν απέρριψε ήδη τον Ιούνιο την τεράστια προσφορά της Σαουδικής Αραβίας, καθώς θέλει μόνο την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μετακινηθεί τώρα. Ο Αντουάν επικεντρώνεται μόνο στην Ατλέτι», ανέφερε συγκεκριμένα σε σχετικό tweet ο Ιταλός δημοσιογράφος ειδικός στις μεταγραφές.

