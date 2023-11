Εκτός για τουλάχιστον δύο μήνες αναμένεται να μείνει ο Εντουάρντο Καμαβινγκά, καθώς ο Γάλλος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί του γόνατο.

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Εντουάρντο Καμαβινγκά. Ο Γάλλος μέσος τραυματίστηκε στο γόνατο στην προπόνηση της Γαλλίας, και επέστρεψε στην Ισπανία για να εξεταστεί από το επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι εξετάσεις έδειξαν το μέγεθος της ζημίας, η οποία είναι αρκετά σοβαρή. Ο Καμαβινγκά υπέστη τελικά, ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί του γόνατο και θα απουσιάσει για τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο του 2023 και θα επιστρέψει τον Γενάρη.

Ένας μεγάλος «πονοκέφαλος» για τον Κάρλο Αντσελότι, με τον Ιταλό τεχνικό της Βασίλισσας να έχει να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση μπροστά του, με πολλούς από τους ποδοσφαιριστές του να ταλαιπωρούνται με τραυματισμούς. Τελευταίο «θύμα» ο Βινίσιους ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Κολομβία.

🚨⚪️ Official: Real Madrid new tests now report that Eduardo Camavinga has ruptured his external lateral ligament in right knee.



He’s expected to be out until the end of 2023, back to action in January. pic.twitter.com/qdj0CqlUiz