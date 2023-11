Το επιτελείο της Ρεάλ και της Γαλλίας συναποφάσισαν ότι ο Εντουάρντο Καραβινγκά θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις στη Μαδρίτη σήμερα (16/11).

Σε φουλ ρυθμούς βρίσκεται η προετοιμασία της Γαλλίας ενόψει του αγώνα κόντρα στην Εθνική μας στην «OPAP Arena» την ερχόμενη Τρίτη (21/11, 21:45) για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Euro 2024. Λίγες μόλις μέρες πριν από το ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Εντουαρντό Καμαβινγκά, ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την τελευταία προπόνηση τίθεται -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- εκτός μάχης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 21χρονος θα αποχωρήσει από τη συγκέντρωση των «τρικολόρ» σήμερα Πέμπτη (16/11) για να επιστρέψει στη Μαδρίτη με στόχο να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις στο «Βαλντεμπέμπας», για να ανακαλύψει το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο μέσος της Ρεάλ τραυματίστηκε στο γόνατο σε μια σύγκρουση με τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Έφυγε από το γήπεδο στο Clairefontaine κάνοντας μορφασμούς και είπε στο επιτελείο της Γαλλίας ότι το γόνατό του είχε «γυρίσει». Η πρώτη ιατρική διάγνωση ήταν θετική και ακόμη και ο ίδιος ο παίκτης ένιωθε καλά. Ωστόσο, μια δεύτερη διάγνωση, που έγινε αργότερα μέσα στην ημέρα, έδωσε μια λιγότερο ενθαρρυντική εικόνα.

🚨⚪️ Real Madrid and France staff have both decided that Eduardo Camavinga will undergo new tests in Madrid today.



He’s leaving the French NT camp.



Initial tests after injury were positive but Real want to check it at Valdebebas.



More to follow today. pic.twitter.com/x3HYSQPrSg