Ο Εντουαρντό Καμαβινγκά θα περάσει την Παρασκευή (17/11) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σύμφωνα με δημοσιεύματα υπάρχει ανησυχία ακόμα και για απουσία 1,5 μήνα.

Στη Μαδρίτη επέστρεψε το απόγευμα της Πέμτπης (16/11) ο Εντουάρντο Καμαβινγκά. Ο Γάλλος μέσος τραυματίστηκε στο γόνατο στην προπόνηση της Γαλλίας, κρίθηκε πως δεν θα είναι έτοιμος για τα ματς με Γιβραλατάρ και Ελλάδα για τα προκριματικά του Euro 2024 και επέστρεψε στην Ισπανία για να εξεταστεί από το επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο νεαρός χαφ έκανε σήμερα κάποιες πρώτες εξετάσεις θα κάνει μαγνητική την Παρασκευή (17/11), με τη Marca να κάνει λόγο πως ο Καμαβινγκά θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 1,5 και θε επιστρέψει τον Ιανουάριο του 2024.

Θυμίζουμε πως τη θέση του Γάλλου στους Τρικολόρ πήρε ο 22χρονος μέσος της Νις, Κεφρέν Τουράμ.

🚨 Confirmed by @marca:



Eduardo Camavinga is expected to be out for at least 6 weeks, same as Tchouaméni. pic.twitter.com/0dIDJA2ztZ