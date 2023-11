Στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής αναμένεται να συμπεριληφθεί ο Πάμπλο Μαφέο, για τον οποίο ο Λιονέλ Μέσι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι πρόκειται για τον δυσκολότερο αντίπαλο που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του.

Την εθνική ομάδα της Αργεντινής θα εκπροσωπήσει όπως όλα δείχνουν ο Πάμπλο Μαφέο. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής της Μαγιόρκα έχει ρίζες από την Αργεντινή λόγω της μητέρας του η οποία κατάγεται από εκεί και σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, ο Λιονέλ Σκαλόνι αναμένεται να τον καλέσει για τα ερχόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 26χρονος μπακ περιμένει να λυθούν όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα προκειμένου να μπορέσει να φορέσει κανονικά και χωρίς κάποιο πρόβλημα τη φανέλα της «Αλμπισελέστε», με τον Λιονέλ Μέσι να ετοιμάζεται να έχει για συμπαίκτη τον... δυσκολότερο αντίπαλο της καριέρας του.

Σε μια παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει το 2020, ο «pulga» είχε ερωτηθεί για τον δυσκολότερο αντίπαλο που είχε αντιμετωπίσει, έχοντας προκαλέσει μεγάλη έκπληξη με την απάντηση του. Ο Μέσι είχε επιλέξει τον Μαφέο, ο οποίος δεν τον είχε αφήσει να πάρει ανάσα σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Χιρόνα, όταν ο 26χρονος αγωνιζόταν στους Καταλανούς ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι.

«Ο Πάμπλο Μαφέο της Χιρόνα ήταν ο δυσκολότερος. Δεν είμαι από αυτούς που κάνουν παράπονα, ωστόσο αυτή η μάχη ήταν πολύ έντονη», είχε αναφέρει ο Μέσι για τον Μαφέο που ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Αργεντινής.

Messi in 2020 on the toughest defender he has ever faced: “Pablo Maffeo of Girona was the toughest. I've never been one who complains, but that duel was intense!” pic.twitter.com/cUV5MCKV1p https://t.co/sWT53YKkqt